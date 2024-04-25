أبو زهري: الضغوط الأمريكية على حماس "ليس لها قيمة"

غزة - فلسطين أون لاين

قال القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، إن الحركة متمسكة بمطلبها بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة.

وشدد أبو زهري، في تصريح لوكالة رويترز، على أن الضغوط الأمريكية على حماس "ليس لها قيمة"، مؤكدًا "عندما يكون هناك اتفاق للهدنة سيعود الأسرى الإسرائيليون مقابل حرية أسرانا".

تصريحات أبو زهري تأتي تزامنًا مع تقارير تتحدث عن مقترح أمريكي جديد مدعوم بـ 17 دولة يطالب "الإفراج عن أسرى الاحتلال" مقابل تمرير المساعدات إلى قطاع غزة، دون حديث صريح عن وقف الحرب "الإسرائيلية" المتواصلة على غزة لـ 200 يوم.

دعا بيان مشترك صدر عن البيت الأبيض، اليوم الخميس، ووقعه قادة الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، إلى الإفراج الفوري عن الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، متجاهلاً أكثر من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي.

وقال البيان الذي وقعته كل من الولايات المتحدة، الأرجنتين، النمسا، البرازيل،بلغاريا، كندا،كولومبيا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، إسبانيا، تايلاند وبريطانيا، إن "مصير الأسرى في غزة، ومن بينهم مواطنونا، يثير قلقاً دولياً".

وزعم البيان أن "الاتفاق المطروح لإطلاق سراح الأسرى من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، وأن يسهل تدفق المساعدات الإنسانية الإضافية الضرورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويؤدي إلى نهاية موثوقة للأعمال العدائية، ويمكّن سكان غزة من العودة إلى منازلهم وأراضيهم، مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله "نرى بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق في غزة"، وأضاف "استلمنا مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي - الأميركي غولدبيرغ بولين يوم الإثنين الماضي، وما زلنا نراجعه".

وتتهم "حماس"، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"التعنت" وعدم الرغبة في إنجاز اتفاق، وتتمسك للموافقة عليه بإنهاء العدوان على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم ودخول مساعدات كافية إلى القطاع.



ولليوم الـ202 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مخلفًا ما يزيد على 34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة، ومستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

