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الاحتلال يعترف بإصابة 11 جنديًا في معارك "ضارية" بغزة

25 ابريل 2024 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بإصابة 11 جنديًا من قواته في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال  جيش الاحتلال، في بيان عسكري، أُصيب 3305 ضابطًا وجنديًا منذ  بدء الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 1584 أصيبوا خلال العملية البرية.

 وأشار إلى أن من بين المُصابين 513 ضابطًا وجنديًا أُصيبوا بجروح خطيرة.

وأكد الاحتلال أنه لا يزال 247 عسكريًا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، من بينهم 24 حالتهم خطيرة.

وأضاف: "منذ بداية العملية البرية أصيب 630 عسكريًا في حوادث عملياتية وفي إطلاق نار صديقة وقتل 41 منهم".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن  جيش الاحتلال عن مقتل جندي برتبة "رائد احتياط" برصاص المقاومة الفلسطينية، خلال معارك في شمال قطاع غزة؛ ويعتبر القصّاص الأكثر خبرةً في جيش الاحتلال.

#الحرب على غزة #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى #معارك غزة

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