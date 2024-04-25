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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان بعد 5 مجازر "مروعة" خلال الساعات الماصية

25 ابريل 2024 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حصيلة ضحايا العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر، جرّاء الغارات الصهيونية المتواصلة على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و 64 إصابة.

ووفقًا للتقرير، فقد ارتفعت ضحايا حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34.305 شهيد و 77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوّهت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #وزارة الصحة الفلسطينية #طوفان الأقصى

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