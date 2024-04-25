ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 141 شهيدًا

غزة - فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 141 صحفيًا منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد بسام الجمل.

ونعى "الإعلامي الحكومي" في بيان صحافي، الشهيد الصحفي محمد الجمل الذي يعمل في وكالة فلسطين الآن الإخبارية، بعد قصف طائرات الاحتلال منزله في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بشكل متعمد ومباشر خلال الليلة الماضية.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا، من استهداف قوات الاحتلال، للطواقم الإعلامية في قطاع غزة، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

وفي اليوم الـ 202 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، يواصل الاحتلال قصفه وجرائمه ضد العائلات الآمنة، ما أدى إلى ارتقاء 34262 شهيدًا، و77229 إصابةً.