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القسام تبعث رسالةً "جديدة" للشعب الأردني وناشطون يعلّقون: هذا شرف لكل أردني حر

25 ابريل 2024 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نشر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صورةً مقتبسة من كلمة الناطق باسم الكتائب "أبو عبيدة"، والتي أشاد فيها بالأردن قائلًا: "الأردن منا، ونحن منه".

ويوم الثلاثاء الماضي، وجّه أبو عبيدة في خطابه العسكري، نداءً لجماهير الشعب الأردني، لمواصلة مظاهراتهم واعتصاماتهم، موكدًا أنهم من أكثر الجبهات التي تسبب القلق والخوف أمام العدو "الإسرائيلي".

وقال في خطابه: "كما أن أهم الساحات العربية ومن أهمها شعبيا وجماهيرياً هي الجماهير الأردنية العزيزة، التي نوجه لها التحية، وندعوها إلى التصعيد، فالأردن منا ونحن منه".

وعقب ذلك النداء، خرج آلاف الأردنيين في اعتصامات حاشدة قرب سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية عمان، مرددين شعارات التضامن مع المقاومة، والدعم الكامل لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 202 يوم على التوالي.

وتداول الناشطون الصورة، معبرين عن فخرهم وسعاداتهم، قائلين: "هذا شرف لكل أردني حر صوت الشعب الأردني وصل إلى المقاومة في غزة كما قال أبو عبيدة عن الشعب الأردني هو كابوس الاحتلال . والشعب الأردني كابوس كل من يدافع عن الاحتلال لا تخيفنا الاعتقالات".

#الأردن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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