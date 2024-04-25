في ثالث أيام "الفصح" اليهودي.. 700 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة وحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر صحفية بأن 700 مستوطن اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسًت نلمودية عند باب القطانين، احتفالًا بثالث أيام عيد الفصح اليهودي.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على بوابات الأقصى، وعرقلت دخول المصلين إليه، وأجبرت مصلين آخرين على إخلاء المصلى القبلي منذ السابعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف، وهي ساعات الاقتحامات الصباحية.

كما منعت قوات الاحتلال مجموعة من المصلين من دخول الأقصى، من بينهم المرابطة نفيسة خويص.

وقبل بدء عيد الفصح اليهودي، عززت قوات الاحتلال من وجودها ودفعت بمئات من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، لتأمين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح الذي يمتد لـ7 أيام.

وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.

