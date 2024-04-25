ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في رام الله

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد فتى، فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصدر طبي بارتقاء الشهيد خالد عرقاوي (16 عامًا) جراء تعرضه لإطلاق نار في الصدر من قبل قوات الاحتلال المُقتحمة لمدينة رام الله.

وشهدت مدينة رام الله، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملات اقتحام ومداهمة لعدة منازل ، تخللها إطلاق نار كثيف تجاه المواطنين.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت إصابة حرجة جدًا إلى المستشفى قبل الإعلان عن استشهاده.

ودوّت هتافات غاضبة في مجمع فلسطين الطبي برام الله بعد الإعلان عن استشهاد الفتى عرقاوي برصاص الاحتلال.

ويُشار إلى أن عرقاوي من مدينة جنين ويقيم في رام الله.