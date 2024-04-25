حرب الإبادة الجماعية في يومها الـ 202.. جرائم الاحتلال متواصلة بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 202 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء والشيوخ، والمرضى، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين الذين فُقدت آثارهم إما بإعدام الاحتلال لهم وإخفاء جثامينهم في المقابر الجماعية "المروعة"، أو اعتقلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي، التي شنها على مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و 64 إصابة.

ووفقًا للتقرير، فقد ارتفعت ضحايا حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34.305 شهيد و 77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الأخيرة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عصر اليوم الخميس، قصف المناطق الشمالية لقطاع غزة بالمدفعية، تزامنًا مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشنّت طائرات "إسرائيلية" حربية غارة على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرين، في قصف من قبل مسيرة "إسرائيلية" لعربة يجرها حصان قرب المستشفى الإندونيسي، في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

واستهدفت طائرة إسرائيلية بدون طيار محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، ما أدى لإصابة واستشهاد عددًا من المواطنين؛ بينهم أطفال.

وبعد ظهر اليوم الخميس، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة قرب دوار النابلسي جنوبي مدينة غزة، وأخرى جنوبي غرب المدينة.

وقصف طيران الاحتلال، بغارة واحدة على الأقل، الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. واستهدف منزلًا يعود لعائلة نايفة في شارع الحطبية في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

تطورات ظهر اليوم الخميس

في المحافظة الوسطى، أكدت مصادر طبية ارتقاء 4 شهداء جراء قصف مدفعي استهدف مواطنين في محيط جسر وادي غزة شمالي المحافظة الوسطى.

وارتقت شهيدة وأُصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج.

وشن طيران الاحتلال غارةً عنيفة على المناطق الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

في رفح، أكد الدفاع المدني أن طواقمه نقلت عدد من المصابين جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غرب رفح.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد الصحفي محمد بسام الجمل ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 141 منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.

وأعلنت المستشفى الإمارتي برفح، عن وفاة الطفلة ملك سائد اليازجي ( 5 أشهر ) داخل خيمة وسط رفح، جراء موجة الحر التي تضرب خيام النازحين في قطاع غزة.

في خان يونس، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزل يعود لعائلة "أبو حمد" في حي أبو ريدة ببلدة خزاعة شرق خانيونس.

التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم

وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، منذ الليلة الماضية، حتى فجر اليوم الخميس:

في رفح، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الحشاشين شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عرار" في منطقة مصبح، شمالي مدينة رفح، ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الجنينة شرقي رفح، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم طفلان.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "حسنين" بمخيم يبنا وسط مدينة رفح، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال شنت غارة على محيط مستشفى النجار شرقي المدينة. بالتزامن مع استهداف مباشر لمنزل يعود لعائلة "الجمل" في محيط المستشفى.

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال غارة على مناطق شرقي مخيم النصيرات.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً وأرضاً زراعية في شارع الدعوة قرب مسجد النور بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقت شهيدة جرّاء سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاستطلاع الصهيونية محيط مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط قطاع غزة. بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة في محيط منطقة عسقولة بحي الزيتون بغزة.