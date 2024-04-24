حماس تنتقد قمع واشنطن مظاهرات طلابية ضد "الإبادة الجماعية" في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

اتهم القيادي في حركة حماس عزت الرشق، الأربعاء، الإدارة الأميركية بـ"انتهاك الحقوق الفردية وحق التعبير" بشأن رفضها لتظاهرات طلبة جامعيين يعارضون "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيان أصدره الرشق، تعقيبًا على اتهامات أميركية بـ"معاداة السامية" طالت متظاهرين متضامنين مع قطاع غزة نصبوا خيامًا في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك.

وقال إن "الإدارة الأميركية تنتهك الحقوق الفردية والحق في التعبير، وتعتقل طلابا جامعيين وأعضاء هيئات تدريسية بسبب رفضهم الإبادة الجماعية في قطاع غزة على أيدي الصهاينة النازيين الجدد، دون أدنى شعور بالخجل من القيمة الاعتبارية التي يمثلها الطلبة وأساتذة الجامعات".

وأضاف الرشق أن "إدارة بايدن الشريكة بالحرب الوحشية على شعبنا الفلسطيني، لا تريد الإقرار أنها أمام رأي عام أميركي اكتشف حقيقة الكيان النازي".

وأكد أن "طلبة اليوم هم قادة المستقبل، وقمعهم اليوم يعني فاتورة انتخابية باهظة الثمن ستدفعها إدارة بايدن عاجلا أم آجلا".

واجتاحت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين الجامعات الأمريكية في أعقاب الاعتقالات الجماعية في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاماً في حديقة الحرم الجامعي، احتجاجاً على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت المظاهرات إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

دعا وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إلى وقف المظاهرات الداعمة لقطاع غزة في الجامعات الأمريكية، فيما وجه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإقامة مجموعات مسلحة لحماية الجاليات اليهودية هناك.

وزعم غالانت في منشور عبر منصة "إكس"، أن "المظاهرات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة ليست معادية للسامية فحسب، بل هي أيضاً تحريض على الإرهاب".

ودعا "السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحرك، من أجل حماية اليهود ووقف المظاهرات في الجامعات".

ادعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "يهود الشتات يعانون حالياً من موجة شديدة من معاداة السامية في المجتمعات والجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم".

وأضاف بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": "طلبتُ من قائد الشرطة يعقوب شبتاي صياغة خطة مساعدة، لإنشاء قوات دفاع محلية من شأنها حماية الجاليات والمؤسسات اليهودية في الخارج، من خلال الدعم المهني، بما في ذلك خطة تدريب وتقديم استجابة تكنولوجية لعمليات التأمين".