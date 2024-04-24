انطلاق اجتماع عربي طارئ في القاهرة لبحث تطورات غزة

غزة - فلسطين أون لاين

انطلقت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة بالقاهرة، لبحث التطورات في قطاع غزة الذي يشهد عداونًا "إسرائيليًا" منذ أكثر من 200 يوم.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، ترأس الاجتماع سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية الحسين سيدي عبد الله الديه، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس.

وحضر الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول العربية (22 دولة)، الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي.

ويبحث "استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة (الخميس الماضي)"، وفق المصدر ذاته.