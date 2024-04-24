فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حرب "الإبادة الجماعية" في يومها الـ 201.. شهداء في غارات عنيفة على منازل بغزة

مسؤولون "إسرائيليون": الحملة لتجفيف تمويل الأونروا فشلت لهذه الأسباب

"دون رؤوس بعد طحنها".. تفاصيل "مفزعة" عن جثامين مدفونة بمقابر جماعية في غزة

كيف ردّت "حماس" على ادعاءات تقدمها بطلب من دولٍ لاستضافة مكتبها السياسي؟

"القسام" تنشر فيديو أسير "إسرائيلي" يوجه رسالة لنتنياهو وحكومته

خبراء يفندون حقيقة تبخّر جثث شهداء بـ "قنابل" استخدمتها "إسرائيل" في غزة

انتشال جثث إضافية.. والاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق بمقابر غزة الجماعية

أزمة النقد في غزة: مصارف تفتقر للسيولة ومواطنون يواجهون صعوبات في سحب رواتبهم

صور أقمار صناعية تكشف فظائع "مقبرة جماعية" حفرها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي

في ثاني أيام "الفصح العبري".. 703 مستوطنًا يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

انطلاق اجتماع عربي طارئ في القاهرة لبحث تطورات غزة

24 ابريل 2024 . الساعة 22:19 بتوقيت القدس
...
جامعة-الدول-العربية.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

انطلقت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة بالقاهرة، لبحث التطورات في قطاع غزة الذي يشهد عداونًا "إسرائيليًا" منذ أكثر من 200 يوم.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، ترأس الاجتماع سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية الحسين سيدي عبد الله الديه، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس.

وحضر الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول العربية (22 دولة)، الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي.

ويبحث "استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة (الخميس الماضي)"، وفق المصدر ذاته.

#غزة #الاحتلال #العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة