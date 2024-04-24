مسؤولون "إسرائيليون": الحملة لتجفيف تمويل الأونروا فشلت لهذه الأسباب

غزة - فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين "إسرائيليين"، اليوم الأربعاء، أن الحملة لتجفيف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا فشلت، تزامنًا مع استئناف دول عديدة تمويلها للمؤسسة الأممية بعد تقرير أكد أن "إسرائيل" لم تقدم أدلتها على مزاعم تورط "الأونروا" في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت الصحيفة العبرية، نقلاً عن مسؤولين أن الفشل في تجفيف تمويل الأونروا مرده عدم وجود بديل مقنع للمنظمة.

وأشارت إلى، أن هناك إجماع في الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار دعم الأونروا رغم ادعاءات "إسرائيل".

وفي وقت سابق، أفادت مراجعة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا أن السلطات "الإسرائيلية" لم تقدم "أي دليل داعم" يدعم المزاعم القائلة بأن "موظفي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين هم أعضاء في الجماعات التي هاجمت "إسرائيل" في 7 أكتوبر". وفق ما نقله موقع "ميدل ايست آي" البريطاني.

وقال تقرير كولونا، الذي كلفتها به الأمم المتحدة للنظر في عمليات وسياسات الأونروا في أعقاب مزاعم "إسرائيل"، والذي سيصدر يوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال لم ترد على رسائل الأونروا في مارس/آذار وأبريل/نيسان التي طلبت فيها أسماء وأدلة من أجل فتح تحقيق.

ووفقاً للمراجعة المستقلة، فإن حكومة الاحتلال "لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف ملموسة تتعلق بموظفي الأونروا منذ عام 2011".

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، اتهمت "إسرائيل" 12 موظفاً في "الأونروا" بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول على "إسرائيل".

وأضافت كولونا بحسب "ميدل ايست آي"، أنه ونتيجة لهذه المزاعم، أنهت الأونروا عقود 10 من موظفيها (تم تأكيد وفاة اثنين منهم)، وأوقفت 16 دولة مؤقتًا أو جمدت مساهماتها المالية للوكالة، والتي تصل إلى حوالي 50 بالمائة من ميزانية الوكالة لهذا العام.

وقد قامت العديد من الدول التي جمدت مساهماتها، بما في ذلك أستراليا وكندا وفنلندا، برفع هذا التعليق منذ ذلك الحين، حيث أشار بعضها إلى نقص الأدلة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل توصيات المراجعة ودعا "جميع أصحاب المصلحة إلى دعم الأونروا بشكل فعال لأنها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة".

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، نداء "طارئا" لجمع 1.21 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الوكالة في بيان، إنها "تسعى للحصول على 1.21 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وللاستجابة للاحتياجات في الضفة الغربية مع تزايد العنف".

الأونروا أوضحت أن نداءها "الطارئ" يغطي الاحتياجات الإنسانية، حتى نهاية العام الجاري 2024.

وأضافت أن النداء "يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الأشد إلحاحا لما مجموعه 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة نظرا للحرب المستمرة، وأكثر من 200 ألف لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية".

وفي سياق متصل، قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، بعد مراجعة خلصت إلى حيادية "الأونروا".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، حثت الوزارتان "الأونروا" على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة، بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وتعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.

وأوضحت الوزارتان، في بيان، أنه "دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة، كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى".