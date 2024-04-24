"القسام" تنشر فيديو أسير "إسرائيلي" يوجه رسالة لنتنياهو وحكومته

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، مقطعًا مصورًا يظهر أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى المقاومة بغزة، وهو يندد بفشل حكومة بنيامين نتنياهو وجيشه في تحريرهم لأكثر من 200 يوم وتعنتهم في مفاوضات تبادل الأسرى.

وقال الأسير هيريش جولدبيرج بولين (24 عامًا)، من مواليد كاليفورنيا بالولايات المتحدة ويسكن مع عائلته في القدس المحتلة، اعتقل في حفل "نوفا" الموسيقي في ريعيم، مخاطبًا نتنياهو، وحكومته "يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم، لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين".

وأضاف مخاطبًا نتنياهو وحكومته: "يجب أن تخجلوا أيضًا لأنكم رفضتم كل الصفقات التي عرضت عليكم، ولأن تفجيرات سلاح الجو (الإسرائيلي) قتلت 70 أسيرًا مثلي (في قطاع غزة)".

وبدا الأسير الإسرائيلي يائسًا من جهود حكومته الحالية، عندما قال "آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وأن تجلسوا في بيوتكم".

كما طالب الحكومة الإسرائيلية بالخجل لأنها رفضت كافة الصفقات التي عرضت عليها خلال المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، قبل أن يضيف متسائلا "ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟".

وأظهر الأسير يده المبتورة، مردفًا: "في وقت أنتم تعقدون في حفلات الغداء مع عائلاتكم فكروا فينا ونحن نعيش في جهنم تحت الأرض، لا ماء ولا طعام ولا شمس ولا العلاج الخاص بنا".

واستطرد: "افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالًا، أم أن هذا أصبح كبيرًا عليكم؟".

وختم حديثه برسالة إلى والديه، وقال إنه مشتاق لهم كثيرًا ويفكر فيهم كل يوم، كما أقر أنهم يبذلون جهدهم لإعادته إلى البيت في أسرع الوقت.

وأضاف قائلا "لا تتوقفوا حتى نعود جميعا للبيت بسلام. آمل أن أراكم في القريب العاجل بعدما تنتهي كل هذه المأساة".

"نتنياهو وحكومته يجب أن تخجلوا من أنفسكم".. كتائب القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بما وصفه بإهمال الحكومة للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/b0wHl83A2A — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 24, 2024

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، إن "سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظًا للتكرار مع أسرى العدو في غزة"، مؤكدًا أن "ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها".

وفي 17 مارس/آذار الماضي، بثت القسام مقطعًا مرئيًا حول معاناة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وعنونته بـ"إسرائيل النازية تذيق جنودها الأسرى من الكأس نفسها التي تذيقها لشعبنا".

ومطلع الشهر ذاته، كشف أبو عبيدة أن "عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرًا".