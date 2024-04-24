خبراء يفندون حقيقة تبخر جثث شهداء بـ "قنابل حرارية" استخدمتها "إسرائيل" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

كشف مدير إدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني في قطاع غزة محمد المغير عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليًا تحتوي على مواد تؤدي إلى إذابة وتبخر جثث الشهداء واختلاطها بالرمال واختفاء أي أثر لها بشكل كلي.

وقدّر المغير أن 10% من جثث الشهداء في المناطق المستهدفة على مستوى القطاع، والتي تمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها وانتشال شهداء منها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد تبخرت ولم يعد لها أي أثر.

ويؤكد أن هذه الجريمة حلقة في سلسلة طويلة من جرائم ضد الإنسانية ترتكبها قوات الاحتلال منذ اندلاع الحرب على غزة.

وقد نجا المغير نفسه من الموت بأعجوبة عدة مرات، أخطرها في اليوم الـ40 للحرب عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية طواقم الدفاع المدني في شارع الوحدة بمدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد سائق سيارة الإسعاف سليمان ياسين، وتبخر جسده ولم يُعثر منه إلا على بعض العظام.

فقد قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد "محمود بصل" في تصريحات لقناة "الجزيرة" عن ضحايا المقبرة الجماعية التي عثر عليها بمجمع ناصر الطبي، إن بعض الجثث تبخرت وتحولت إلى رماد.

وفي شهادتهم، قال أطباء في غزة إن ظاهرة تحلل الجثامين وتبخرها "شائعة للغاية"، وإن نوعية الإصابات التي تصل إلى المشافي لم يسبق لهم أن تعاملوا معها، وكذلك الآثار الغريبة التي تتركها على المصابين.

وأشار الأطباء إلى، أن السبب وراء هذه الإصابات يعود إلى درجة الحرارة الهائلة المنبعثة من الصواريخ غير التقليدية التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على القطاع قبل نحو 7 أشهر، والتي لا ينبغي استخدامها ضد المدنيين العزل.

ما أبرز القنابل المسببة لتبخر الأجساد وصهرها؟ وهل هناك حوادث تاريخية مرتبطة؟

إجابةً عن ذلك، أود أستاذ الهندسة والتكنولوجيا وسياسة الأمن القومي في برنامج العلوم والتكنولوجيا والمجتمع بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا في أميركا "ثيودور بوستول"، سيناريو حقيقيًا لكيفية تسبب القنابل الحرارية التي ألقتها قوات الحلفاء في 27-28 يوليو/ تموز 1943 على أحد ملاجئ الغارات الجوية في هامبورغ بألمانيا في تفحّم أجساد المحتمين بالملجأ، ومن ثم تحولها إلى رماد.

وهو سيناريو لم يَستبعد بوستول تكراره في حرب غزة نظرًا لما أسماه بـ"ًالمستويات المروعة من الدمار القاتل الجاري في غزة"، مبديًا رعبه من أن تكون حكومته مشاركة في هذه "الإبادة الجماعية".

كيف تؤدي القنابل الحرارية إلى تبخر الجثث؟

وحتى يصل "بوستول" إلى تلك النتيجة، قدم شرحًا وافيًا لماهية القنابل الحرارية، وكيف يؤدي استخدامها مع أماكن يحتمي فيها السكان، إلى المصير الذي أشار إليه الناطق باسم الدفاع المدني بغزة.

ويقول: إن "القنابل الحرارية تعمل أساسًا باستخدام متفجرات تقليدية صغيرة لإنتاج سحابة من الجزيئات أو القطرات شديدة الاشتعال، وبعد التشتت الأولي لهذه القطرات تقوم عبوة ناسفة ثانية بإشعال سحابة المواد القابلة للاحتراق".

ويتابع: "تحترق سحابة المواد القابلة للاحتراق بأكملها بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى درجات حرارة وضغط عال جدًا في الحجم الذي تشغله، ويمكن أن تكون درجات الحرارة عالية جدا لتصل إلى 2500 درجة مئوية، ويمكن أن يكون الضغط كبيرًا جدًا في الهواء الطلق، ليصل إلى 400 إلى 500 كيلو باسكال لكل بوصة مربعة، وأعلى بكثير إذا ضُبطت الذخيرة في مكان محدود".

ويعتقد "بوستول"، أن "درجات الحرارة المرتفعة والضغوط المرتفعة تؤدي إلى حرق شديد في الجلد والمناطق الداخلية من الجسم وخاصة الرئتين والجهاز الهضمي، ومن المتوقع وجود جثث متفحمة بشدة في الأماكن التي تكون فيها سحابة التفجير أكثر كثافة".

فتح تحقيق دولي

من جهته، لا يَستبعد كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا "يُسري أبو شادي" السيناريو الذي أشار إليه بوستول.

وقال، إن "تحلل الجثث إلى رماد لم يأت مباشرة بعد استخدام القنابل، ولكن جاء بعد وقت من الوفاة بسبب توفر ظروف خلقتها القنبلة، ولكن ليس بشكل مباشر".

وأضاف، أن "القنابل الهيدروجينية هي السلاح الوحيد المعروف بقدرته على تحويل الجسم البشري إلى رماد بشكل مباشر، وذلك لأن هذه القنابل تطلق طاقة تعادل طاقه الشمس".

وأوضح أن "هذه القنابل لم تُستخدم ضد البشر حتى الآن، وإن استُخدمت فستكون حربا عالمية تؤدي لفناء البشرية". وطالب بضرورة فتح تحقيق دولي لتقديم وصف دقيق لنوعية السلاح المستخدم والذي أدى إلى الوصف الذي ذكره الناطق باسم الدفاع المدني بغزة.

ووفقا للقانون الدولي، فإن استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المأهولة أو المدارس أو المستشفيات يُعد "جريمة حرب"، وذلك كما جاء في اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، عن اختفاء حوالي 2000 فلسطيني بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق متعددة في القطاع.

كما أوضح بصل، خلال تصريحات صحفية، أنه تم انتشال أكثر من 150 جثة لشهداء، وتسجيل حوالي 500 مفقود في مجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال.

وأعرب عن قلقه إزاء مصير العديد من أبناء القطاع الذين اختفوا، مشيراً إلى عدم معرفة ما إذا كانوا معتقلين أو دُفنوا تحت الأرض.

فيما أكد أن العديد من الشهداء تعرضوا للتعرية قبل أن يقتلهم الاحتلال، وسجلت جثامينهم تحت بند "مجهول"، معبرًا عن القلق بشأن استخدام أسلحة جديدة لم تستخدم من قبل في تاريخ البشرية.

ونبه الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بشكل ممنهج ومدروس، حيث يقوم بجرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع.

دعا الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة المؤسسات الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة ومعرفة نوعية الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

المصدر / المصدر : الجزيرة