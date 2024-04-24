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مناقشات سرية ومخاوف متزايدة..

من بينهم "نتنياهو".. أوامر اعتقال محتملة لقادة الاحتلال من "الجنائية الدولية"

24 ابريل 2024 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، عن مخاوف "إسرائيلية" متزايدة لاحتمالية إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة الاحتلال، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة 12 العبرية، إن عدة رسائل وصلت إلى مكتب نتنياهو تشير إلى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن المدعي العام للجنائية الدولية، ما كان ليعمل على إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين "إسرائيليين" دون ضوء أخضر من البيت الأبيض.

وفي تقرير سابق، كشفت القناة العبرية، أن اجتماعًا طارئًا أُجريَ في مكتب نتنياهو، حول مخاوف جدية بشأن السماح بإصدار مذكرات اعتقال ضد كبار القادة الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه.

 

وأشارت إلى أن المشاورات السرية عُقدت بعيدًا عن الإعلام في مكتب نتنياهو بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والقضائية بـ"إسرائيل"، من بينهم ، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.

وأوضحت أن المشاورات السرية في مكتب نتنياهو تؤكد جدية المخاوف الإسرائيلية.

وكشفت القناة، أن نتنياهو، في لقاءاته مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بالقدس، طلب مساعدتهما في القضية أمام المحكمة الدولية. 

وأوضحت أن ذلك يعد "تعقيداً قانونياً ليس بسيطاً، وهو ما تدركه "إسرائيل" من الماضي، لكنه يبدو الآن أكثر قوة وتعقيداً بعد الحرب في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

#الجنائية الدولية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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