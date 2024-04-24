جامايكا تعلن الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في دولة جامايكا، اليوم الأربعاء، أن دولتها اعترفت رسميًا بدولة فلسطين.

وقالت سميث عقب مداولات في مجلس وزراء بلادها: "نواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد".

وأشارت إلى أن القرار يتماشى مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تسعى إلى توليد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلًا عن الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وتابعت: "لدينا مخاوف بشأن الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، إلى جانب دعوة الحكومة إلى حل سلمي للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، من خلال الحوار الدبلوماسي بدلاً من الأعمال العسكرية".

ودعت جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخاصة إلى النساء والأطفال الذين يعانون يوميًا.

وأكدت سميث أن بلادها تدعم جميع الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإحلال السلام الدائم في المنطقة.

كما ناشدت جميع الأطراف النظر في العواقب الوخيمة لمزيد من الصراع، والالتزام بالحلول الدبلوماسية التي تضمن سلامة الجميع وسيادتهم.

وباعتراف جامايكا، يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 142 دولة.

وفي 20 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت حكومة باربادوس، إحدى دول منطقة الكاريبي، الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة لاقت ترحيبًا فلسطينيًا، لا سيما وأن الخطوة تأتي بعد يومين من استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.