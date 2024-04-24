استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شمال الخليل

غزة - فلسطين أون لاين

استشهدت صباح اليوم الأربعاء، شابة فلسطينية، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مستوطنة "كريات أربع" المُقامة في الخليل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشابة ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عامًا) من شمال الخليل برصاص جنود الاحتلال.

وادّعى جنود الاحتلال أن الشهيدة حراحشة حاولت طعن جندي من الكتيبة 92، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليها، ما أدّى إلى استشهادها على الفور.

وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار، بعد إطلاق النار تجاه الشهيدة حراحشة، شمال الخليل بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وباستشهاد الشابة ميمونة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 488 شهيدًا، بينهم 7 نساء.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 169 شهيدًا وشهيدة، بينهم 6 نساء.