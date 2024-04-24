غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط حملات اعتقال واسعة طالت 15 مواطنًا.

في جنين، اقتحمت الآليات العسكرية الصهيونية بلدة سيلة الظهر، ورمانة، والطيبة، وقرية الفندقومية، غرب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة، وانسحبت دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت أكثر من 10 آليات عسكرية بلدة يعبد غربي جنين، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وعاثت فيها خرابًا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان، وهم: الشقيقين محمد وحسين حمزة حرز الله، والشاب حمودي جواد بدارنة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وحوّلت بعض أسطح البنايات إلى نقاط عسكرية.

وأكدت مصادر صحفية أن الجنود نصبوا كمائن داخل الدفيئات الزراعية، خلال اقتحامهم منازل المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرقي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين متعب عودة وعبد الله الأشقر.

وتصدّى المقاومون للقوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار واستهداف بالعبوات الناسفة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة نابلس، "يتصدى مجاهدونا لقوات الاحتلال ويستهدفون التعزيزات العسكرية بعبوة ناسفة في محور مخيم عسكر".

كما اقتحم مجموعة من المستوطنين قرية دوما جنوب نابلس، وحطّموا طريق العين، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى المناطق الجنوبية للقرية.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة حلحول شمالي المدينة، ونشرت فرق راجلة في عدة مناطق، وانسحبت دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.