خلال 24 ساعة.. حزب الله يعلن تنفيذ 8 عمليات ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله، أمس الثلاثاء، تنفيذه عدة عمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان تمكّنوا في تمام الساعة 14:35، من استهداف تجمع ‏لجنود العدو "الإسرائيلي" في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.‏

وأضاف: كما تمكّن المجاهدون عند الساعة 16:10، من استهداف ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

وأكد حزب الله، في بلاغ عسكري منفصل، أن المقاومة اللبنانية تمكّنت عند الساعة 16:10، من استهداف مستوطنة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا، وذلك في إطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين.

ووفقًا للبلاغات العسكرية، فقد استهدف حزب الله تجمعًا ‏لجنود العدو "الإسرائيلي" في حرش راميم بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة، عند الساعة 16:1.

وتابع: " في تمام الساعة 16:20 استهدفنا موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".‏

وأعلن حزب الله عند الساعة 20:00، استهداف مبنى ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة ‏مباشرة.‏

ونفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، في القطاع الغربي، هجومًا جويًا مركبًا بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وإصابة أهدافها بدقة، وذلك رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد الأخوة المجاهدين.

وأكد حزب الله في بلاغ عسكري منفصل، أن المقاومين استهدفوا عند الساعة 16:20، تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.