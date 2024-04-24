حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 201

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 201 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، بدعم أمريكي واضح، وتصفيق أوروبي "علني"، مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهيد وجريح ومفقود.

وفي آخر إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينينة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 34183 شهيدًا، و 77143 إصابة.

وفيما يلي متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية منذ ساعات الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء:

في رفح، شنت طائرات الاحتلال غارةً على منزل يعود لعائلة "البحابصة" في حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بجوار الهايبر مول، قرب مدرسة أبو عريبان، في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم، عدة غارات متتالية على مخيم النصيرات، ومخيم البريج، ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء استهداف الاحتلال محيط ترنس البابا ببلدة الزوايدة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً بمحيط مسجد الشهيد في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر صحفية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلتا قصفهما على عدة مناطق في الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، أُصيب عدد من المواطنين، جرّاء غارة صهيونية استهدفت منطقة الواحة غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أطلق الطيران المروحي، والآليات الصهيونية النار، بشكل كثيف تجاه عدة مناطق في بيت لاهيا.

وارتقى مواطن في استهداف طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين في ملعب بيت لاهيا. كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة خليفة بن زايد في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي تضم عددًا كبيرًا من النازحين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

في غزة، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال في محيط الزهارنة بشارع الجلاء بمدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على عدة مناطق متفرقة في حي الزيتون. تزامنًا مع غارة جوية استهدفت منزلًا في المنطقة نفسها جنوب شرقي مدينة غزة.