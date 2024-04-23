النرويج تدعو إلى استئناف المساعدات للأونروا

غزة - فلسطين أون لاين

حثت النرويج، التي ترأس مجموعة البلدان المانحة لفلسطين، الثلاثاء، جميع الدول على استئناف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إنه "سعيد للغاية، لأن دولا مثل أستراليا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، وأيسلندا، واليابان، والسويد، قد تراجعت عن قرارها واستأنفت تمويلها للأونروا".

وأضاف إيدي: "أود الآن أن أدعو البلدان التي لا تزال تجمد مساهماتها للأونروا إلى استئناف تمويلها".

وكان فريق الخبراء المستقل الذي ترأسه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أكد الاثنين، أنّ الأونروا "لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و183 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و143 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

المصدر / وكالات