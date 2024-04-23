فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد مقتل "قصاص أثر".. الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معارك غزة

حرب "الإبادة الجماعية" في يومها الـ200.. مجازر الاحتلال متواصلة بغزة

"مأزق نتنياهو".. هذا أبرز ما تناولته صحف عالمية حول مصير حرب غزة وآثارها على "إسرائيل"

مسيّرات نحو عكا.. "حزب الله" ينعى عنصرين ويرد باستهداف لواء "غولاني"

أونروا: أكثر من مليون شخص فقدوا منازلهم في غزة

"العدو لا يزال عالقًا بغزة".. أبرز ما تضمنه خطاب أبو عبيدة بعد 200 يوم من "طوفان الأقصى"

منذ الـ 7 أكتوبر.. جرائم الاحتلال بحق الأسرى اتخذت مستويات عالية من التّوحش

خبراء يجيبون: كيف صمدت المقاومة بغزة طوال 200 يوم من الحرب؟

ذبح القرابين في القدس.. تصعيد خطير وأنظمة عربية غائبة

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق "موثوق" في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة

بعد مقتل "قصاص أثر".. الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معارك غزة

23 ابريل 2024 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
...
إصابة.jpeg
غزة - فلسطين أون لاين

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك الدائرة مع المقاومة شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الضابط الذي لقي مصرعه برتبة لواء (احتياط) سالم الخريشات ويبلغ من العمر 42 عامًا، هو يعمل قصاص أثر في لواء الشمال بفرقة غزة، خلال المعارك البرية في شمال قطاع غزة.

photo_2024-04-23_20-55-44.jpg
 

وفي آخر إحصائية رسمية، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 606 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب لليوم الـ 200 على التوالي. 

وأعلنت "شعبة التأهيل" في جيش الاحتلال استقبال 7209 جرحى من الجنود، 95% منهم من جنود الاحتياط حتى سن 30 عامًا، بحسب آخر البيانات الإسرائيلية الرسمية.

من جهة أخرى، بلغ عدد "الإسرائيليين" المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية 257، منهم 124 تمت إعادتهم بموجب صفقة التبادل، في حين لا يزال 133 إسرائيليا في غزة، عدد منهم قتلوا بسبب القصف والغارات.

 

 

#غزة #العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة