بعد مقتل "قصاص أثر".. الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معارك غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك الدائرة مع المقاومة شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الضابط الذي لقي مصرعه برتبة لواء (احتياط) سالم الخريشات ويبلغ من العمر 42 عامًا، هو يعمل قصاص أثر في لواء الشمال بفرقة غزة، خلال المعارك البرية في شمال قطاع غزة.





وفي آخر إحصائية رسمية، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 606 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب لليوم الـ 200 على التوالي.

وأعلنت "شعبة التأهيل" في جيش الاحتلال استقبال 7209 جرحى من الجنود، 95% منهم من جنود الاحتياط حتى سن 30 عامًا، بحسب آخر البيانات الإسرائيلية الرسمية.

من جهة أخرى، بلغ عدد "الإسرائيليين" المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية 257، منهم 124 تمت إعادتهم بموجب صفقة التبادل، في حين لا يزال 133 إسرائيليا في غزة، عدد منهم قتلوا بسبب القصف والغارات.