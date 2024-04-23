"العدو لا يزال عالقًا بغزة".. أبرز ما تضمنه خطاب أبو عبيدة بعد 200 يوم من "طوفان الأقصى"

غزة - فلسطين أون لاين

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنه "بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى، "العدو لا يزال عالقًا في رمال غزة"، مؤكدًا أنه "لن يحصد إلا الخزي والهزيمة".

وأكد "أبو عبيدة"، في خطابه عصر اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من مرور 200 يوم، إلا أن "مقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين"، مشيرًا إلى أن ما وثقته المقاومة ما هو "إلا النزر اليسير من ضربات أبطالنا للعدو".

ويعدّ خطاب أبو عبيدة هذا، الأول منذ شهر ونصف، حيث أكد أن المقاومة ستواصل ضرباتها ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرًا على أي شبر من أرضنا.

وتابع، أن "الهزيمة التي تلقاها جيش الاحتلال في 60 دقيقة لم يستطيع أن يهزمنا في 200 يوم وهو يبحث عن نصر مزعوم واهم يبحث عنه في كل مكان ولكن في كل مكان يبحث فيه عن هذا النصر سيجدنا هناك نسفك دماء جنوده" .

وقال الناطق باسم القسّام، إن "العدو يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت"، مشيرًا إلى أن "الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور العدو لكن الوقت ضيق والفرص قليلة".

وأضاف، أن "سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة، الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور الاحتلال لكن الوقت ضيق والفرص قليلة للإفراج عن الأسرى"، مشددًا على أن حكومة بنيامين نتنياهو، تحاول إيهام العالم أنها قضت على كتائب القسام، وأنه لم يتبقَّ إلا تلك المتواجدة في رفح.

وذكر أبو عبيدة، أن "ردّ إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات إسرائيل"، في إشارة إلى الهحجوم غير المسبوق الذي نفّذته إيران، ليل السبت - الأحد، وأطلقت خلاله مئات المسيّرات والصواريخ صوب "إسرائيل".

وقال: "من أكاذيب حكومة العدو محاولة إيهام العالم أنه قضى على كتائب القسام ولم يتبق إلا كتيبة رفح".

وأضاف أبو عبيدة: "لن نتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبنا، وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم".

وشدّد على أن "الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور العدو، لكن الوقت ضيق والفرص قليلة".

وتساءل أبو عبيدة: "نقول لجمهور العدو أين هشام السيد؟.. ومنغيستو و هدار غولدن وشاؤول آرون؟ إنّهم أسرى عندنا منذ 10 سنوات".

ولفت إلى، أن "ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها".

وقال أبو عبيدة: "نقدّر كل جهد عسكري وشعبي انضم إلى طوفان الأقصى، ونخص جبهات القتال في لبنان واليمن والعراق".

كما لفت إلى، أن "ردّة الفعل الهستيرية تجاه الفعل المقاوم من مختلف الجبهات، تدل على أهمية العمل المقاوم".

وأكد على، أن "أولى الجبهات بالمقاومة هي جبهة الضفة الغربية، ونحيي كل شبر من ضفتنا الحرّة الأبية"، داعيًا "جماهير أمتنا إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة".

وشدّد أبو عبيدة على أن "المقاومة ستظل أمينة على تضحيات شعبنا، ونحن نحمل آلامه وآماله".