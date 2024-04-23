أبناء البلد لـ"فلسطين أون لاين": صمود غزة سيفشل عملية التّهجير الشاملة للفلسطينيين

غزة - فلسطين أون لاين

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد قدري أبو واصل، أن صمود قطاع غزة في وجه سياسة القتل والتنكيل، ستفشل عملية التهجير الشاملة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف مواقع تواجده.

وقال أبو واصل في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين" إن المخطط "الإسرائيلي" في اجتياح غزة، هدف لاستكمال معركة الاستقلال وحسم بقية الأرض الفلسطينية؛ لصالح الدولة اليهودية، وهي المهمة التي لم تتحقق لهذه اللحظة ولم تنجح بفعل صمود الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف :"الموضوع يتجاوز فكرة الرد العسكري لسياسة التطهير العرقي، وهذه ينبغي أن تكون معركة الشعب الفلسطيني بأسره، وليس فقط قطاع غزة الذي نجح حتى اللحظة في إفشالها".

وشددّ أبو واصل على ضرورة التكاتف الفلسطيني لمنع حدوث جريمة اجتياح رفح.

وأٍدف قائلًا: "إن حصلت فهي قطعًا ستنذر باستكمال مخطط التهجير في الأرض الفلسطينية كافة".

وأضاف: "هذا ما رغب الاحتلال في تحقيقه في غزة، وسيعود لتنفيذه بالداخل المحتل، وسينفذه في القدس والضفة أيضًا التي يقتضم كل يوم أجزاء منها، في حال نجاحه بغزة، وهو ما لا يتحقق بفضل صمود سكان القطاع".