الجرو لـ"فلسطين أون لاين": لا يوجد مكان آمن بغزة ينتقل إليه النازحون من رفح!

غزة - فلسطين أون لاين

أكدّ رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، أن الاحتلال لم يبقي مكانًا آمنًا ينزح إليه النازحون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار الجرو في تصريح لـ" فلسطين أون لاين" إلى أن بلدية دير البلح تستوعب ثاني أكبر تجمع للنزوح، وتعيش في ظروف إنسانية قاسية للغاية.

وقال إن التهديد "الإسرائيلي" المستمر باستهداف رفح ودير البلح، يعني الشروع في إبادة المدنيين بشكل مباشر، بعدما جرى تدمير منازلهم وممتلكاتهم في المناطق التي نزحوا منها.

وأوضح الجرو أنّ النازحين يعيشون في ظروف إنسانية قاهرة، خاصةً في الخيام التي تعاني من انتشار كبير في الأوبئة والأمراض الصحية، نتيجة الاكتظاظ الكبير وغياب البنية التحتية الأساسية، وانعدام الخدمات الرئيسية الصحية والبيئة والمتعلقة بالبنية التحتية.

وذكر أنّ أي عملية عسكرية ستجعل حياة هؤلاء النازحين وسكان المناطق المستهدفة لموت محقق، "هم الآن فقط يتنفسون؛ لكنهم في عداد الأموات بالمعنى الحرفي، وأي عملية عسكرية ستقضي على النفس الأخير لهؤلاء السكان".

وشددّ الجرو في ختام تصريحه، على عدم توفر أي مستلزمات لأي بديل، لا يوجد مكان مهيأ لاستقبال مليون ونصف مليون نازح في رفح، أو نصف مليون في دير البلح، ما يجري هو وصفة إبادة حتمية بحقهم، تبعًا لتعبيره.