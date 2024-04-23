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"مقترح "مارس" الماضي لاقى ترحيبًا من الوسطاء"

حماس: تصريحات "بلينكن" تتناقض مع الحقيقة والاحتلال يواصل تعنّته ومماطلته أمام أي اتفاق

23 ابريل 2024 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، ومحاولته تحميل حماس مسؤولية تعطيل الوصول لاتفاق.

وقالت حماس في بيان صحافي، أمس الإثنين، إن "تصريحات بلينكن لا تمت للواقع بصلة، وهي تتناقض مع الحقيقة التي تؤكد أننا قدمنا مرونة أكثر من مرة، لتسهيل التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، وكنا نصطدم بتعنت ومماطلة نتنياهو وحكومته.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والعقبات أمام الاتفاق، ويسعى لإطالة أمد حربه المسعورة ضد شعبنا، وأن قضية أسرى الاحتلال ليست ضمن أولوياتهم.

شددت حماس على أن مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة واضحة منذ اليوم الأول، وهي نفسها التي قدمتها خلال شهر آذار (مارس) الماضي، وكانت موضع ترحيب من كل الأطراف والوسطاء، وهي تمثل الموقف الوطني لشعبنا ومصالحه بضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في كل مناطق القطاع وتكثيف الإغاثة والبدء بالإعمار.

وأكدت أن الدور الأمريكي الشريك الكامل في حرب الإبادة ضد شعبنا، والذي يواصل دعم الاحتلال بالسلاح والذخائر والغطاء السياسي، يكمل دوره العدائي ضد شعبنا باتهامات باطلة لحماس.

#الحرب على غزة #اتفاق وقف إطلاق النار #طوفان الأقصى

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