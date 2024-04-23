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تفاصيل بعد 200 يوم من العدوان.. هذا ما فعلته حرب "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة

23 ابريل 2024 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم (200):

◻️ (200) يوم على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,025) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال. 
◻️ (41,183) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (34,183) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (14,778) شهيداً من الأطفال.
◻️ (30) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (9,752) شهيدة من النساء.
◻️ (485) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (67) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (140) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7,000) مفقودٍ.
◻️ (77,143) مُصاباً.
◻️ (72%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.
◻️ (1,090,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻️ (5,000) حالة اعتقال من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (181) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (309) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (239) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (317) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻️ (75,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻️ (30) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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