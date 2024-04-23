شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال الصهيوني في أريحا

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب وأُصيب آخران برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا.

وأعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر العناني، ارتقاء الشهيد شادي جلايطة (44 عاماً) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في صدره.

وأشار العناني إلى أن الطواقم الطبية، تتعامل مع إصابتين، أحدهما طفل مُصاب في بطنه بحالة حرجة، وإصابة أخرى بحالة متوسطة لشاب أُصيب بالرصاص الحي في ركبته.

واقتحمت قوات الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الثلاثاء، مخيمي عقب جابر وعين السلطان، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف ومتواصل بين المنازل والمواطنين.

كما نفّذت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش لعدد من المنازل، من بينهم: منزل الشيخ شاكر بالو جلايطة، والد الأسيرين حسن ومؤيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خميس أبو داهوك وجهاد مناصرة خلال اقتحام مخيم عين السلطان مدينة أريحا.