فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مرتدين "ملابس التوبة" البيضاء.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 200

مدير "الكويتي" لـ"فلسطين أون لاين": المأساة الصّحية تتعمق في القطاع وهناك 4 متطلبات لمواجهتها

اليوم الـ199 .. "ليلة عنيفة" تشهدها غزة والاحتلال يكثّف غاراته على شمال القطاع ومخيمات الوسطى

رغم القمع.. كيف شكّلت الجامعات الأمريكية ميدانًا رئيسيًا للفت الأنظار حول غزّة؟

في هروبه إلى الأمام نتنياهو يقود "إسرائيل" لفشل إستراتيجي آخر

نساء ومسنون مكبلين.. العثور على 73 جثة جديدة بمجمع ناصر ومصير الآلاف لا يزال مجهولاً

اقتصاديون لـ "فلسطين أون لاين": تغيرات سلبية تطال الاقتصاد الإسرائيلي على المنظورين القريب والبعيد

القسام تقنص جنديًا "إسرائيليًا" وتستهدف آليات عسكرية في بيت حانون شمال غزة

تبرز تنوع العذابات.. أسرى تغيرت ملامحهم وخسروا أوزانًا بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

استمرارًا لحرب "الإبادة الجماعية"..

الصحة بغزة: 32 شهيدًا و 59 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

23 ابريل 2024 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
...
32 شهيدًا و 59 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية
غزة - فلسطين أون لاين

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، أن 32 شهيدًا و 59 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جرّاء مجازر الاحتلال.

 وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34183 شهيدًا و 77143 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة