الصحة بغزة: 32 شهيدًا و 59 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، أن 32 شهيدًا و 59 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جرّاء مجازر الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34183 شهيدًا و 77143 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



