حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 200

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 200 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلا وقد مارسه ضد العائلات الآمنة، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وتجويع الصّامدين المرابطين في شمال غزة وصولًا إلى قصف المستشفيات واقتحامها وارتكاب مجازر دامية بحق الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وفي أحدث إحصائية لعدد الضحايا، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 34151 شهيدًا، و77084 إصابة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، المناطق الشرقية للمدينة جنوبي قطاع غزة.

في خان يونس، استهدفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ البحر في مدينة خانيونس. كما واصلت مدفعيات الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة جنوبي القطاع.

في المحافظة الوسطى، واصل الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الثلاثاء، قصفه على عدة مناطق متفرقة في المحافظة الوسطى.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم المغازي وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها صوب سواحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع غارة أخرى على جنوب شرق مخيم البريج.

كما تواصل القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق متفرقة في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، ما أدّى إلى اندلاع حريق كبير.

وشنّ الطيران الحربي الصهيوني عدة غارات تجاه منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب المدينة.

في شمال قطاع غزة، شنّت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على شمال غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، تزامنًا مع غارات متواصلة على منازل المواطنين في المناطق الغربية للمدينة.

وصباح اليوم، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق وسط بلدة بيت حانون، وأجزاء متفرقة من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

التغطية مستمرة..