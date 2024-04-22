القسام تقنص جنديًا "إسرائيليًا" وتستهدف آليات عسكرية في بيت حانون شمال غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الاثنين، عن عدد من عملياتها العسكرية خلال المعارك الدائرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة

وقالت القسّام، في بيان مقتضب، تمكّن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون، شمالي غزة.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت كتائب القسّام جرافةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، فيما دكّت تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة، بقذائف "الهاون".

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، بأن 8 من أفراده، أصيبوا خلال اشتباكات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح الاحتلال، أن حصيلة الإصابات التي أقر بها حتى الآن، ارتفعت إلى 3294 ضابطًا وجنديًا، منذ عملية طوفان الأقصى، في حين أصيب منهم 1583 منذ بدء العدوان البري.

ولفت إلى أن 258 ضابطًا وجنديًا، لا زالوا يتلقون العلاج، إثر إصابتهم في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ويعاني 24 منهم من إصابات خطيرة.

يشار إلى أنه على الرغم من تراجع، حدة المعارك البرية، بعد الانسحابات التي نفذها الاحتلال بغزة، إلا أن المقاومة تواصل قصف أماكن تحشد قوات الاحتلال، والتمركزات في عدد من مناطق القطاع المفتوحة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة.

وقال مسؤولون في المخابرات العسكرية "الإسرائيلية"، الإثنين، عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والمنظمات المسلحة الأخرى لا يزال لديها قوات عديدة فوق الأرض وتحتها، وذلك وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

الصحيفة الأمريكية أوردت عن المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم أن هناك "ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف مقاتل صمدوا في شمال غزة".

كما اعتبر المتحدث من استخبارات الاحتلال الإسرائليي أنه "من المرجح أن تظل حماس قوة في غزة عندما ينتهي القتال".

في السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم أن "الأنفاق ستسمح لحماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال بغزة".



