استطلاع يكشف: الجمهور فقد الثقة بالحكومة والغالبية تشكك بـ"مزاعم" الانتصار في حرب غزة!

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت القناة 13 العبرية، استطلاعًا للرأي حول قدرة رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو على تحقيق "النصر" في قطاع غزة.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي، تشكيك غالبية "الإسرائيليين" بمزاعم نتنياهو بما يُسمى بـ"النصر المطلق"، الأمر الذي يكشف عن فقدان ثقة الجمهور بالحكومة.



وأوضح الاستطلاع أن(68%) من "الإسرائيليين"، لا يؤمنون بأن نتنياهو على بُعد خطوة من الانتصار في غزة.



ووفق إجابات المستطلعين، فإنه إذا أجريت انتخابات اليوم دون تغييرات في تركيبة الأحزاب القائمة في النظام السياسي، فسيفوز حزب المعسكر الوطني بزعامة بيني غانتس بـ30 مقعدًا، ويصبح أكبر حزب في الكنيست.



وسيحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 20 مقعدًا فقط، فيما سيحصل حزب "ييش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 15 مقعدًا.

وسيفوز حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب يهودية التوراة بقيادة يتسحاق غولدكنوبف، بـ 7 مقاعد لكل منهما.



وبحسب استطلاع الرأي، فإن تحالف الجبهة العربية للتغيير سيحصل على 5 مقاعد، فيما ستحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد، وحزب العمل على 4 مقاعد. وارتفع عدد مقاعد حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى 11 مقعدًا، بينما حصل حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير على 9 مقاعد فقط، وحزب "شاس" بقيادة أرييه درعي على 8 مقاعد.

وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن حركة "ميرتس" ستفشل في تجاوز نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين)، وذلك خلافًا لاستطلاعات سابقة، أظهرت سقوط "العمل" وفوز "ميرتس" بـ4 مقاعد.



وفي ما يتعلق بالخارطة السياسية وفرص تشكيل الحكومة، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 51 مقعدا من أصل 120، ويفشل في تشكيل ائتلاف حكومي.



وأوضح 33% من المستطلعين أنه لا بد من إجراء الانتخابات نهاية عام 2024، فيما يرى 30% بأنه يجب إجراء الانتخابات فورًا.