الصحة بغزة: وصول 82 شهيدًا و110 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 199 من الحرب الصهيونية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 82 شهيدًا و 110 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جرّاء مجازر الاحتلال الستة.

وأكدت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34151 شهيدًا و 77084 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

