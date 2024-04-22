الضّفة الغربية.. ارتفاع حصيلة المُعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 8425 فلسطينيًا

غزة - فلسطين أون لاين

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الاعتقالات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبرحتى اليوم، إلى 8425 معتقلًا.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، 25 مواطنًا فلسطينيًا من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأشارت مؤسسات الأسرى، إلى أن عمليات الاعتقال، تركّزت في محافظتي نابلس، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، بيت لحم، الخليل، طوباس، قلقيلية، والقدس.

ووفقًا للبيان، فلقد تعرّض المعتقلون للتنكيل والضرب المبرح، والتهديدات العلنية، والتكسير والتخريب لمحتويات منازلهم أثناء عملية اعتقالهم من قبل جنود الاحتلال.

ونوّهت إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وقالت مؤسسات الأسرى، إن الاحتلال لا يزال يواصل جريمة الإخفاء القسري ضد معتقلي غزة، ويرفض تزويد المؤسسات الحقوقية، أي معلومات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء".