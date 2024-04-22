الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتداءاته على مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملات اقتحام ومداهمة لعدة قرى ومدن في الضفة الغربية، وسط اعتداءات "مسلحة" أدّت إلى إصابة عدد من المواطنين.

في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة، رفقة عدد من الآليات المصفحة والجرافات العسكرية.

وأفادت مصادر صحفية بسماع صوت إطلاق رصاص كثيف بالتزامن مع دوي انفجارات.

ومن جهته، أكد الهلال الأحمر، أن شابًا أصيب في قدمه برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين وهم الأشقاء زكريا وحسن وأدهم ونور بنهجاوي، وعبد الطيراوي، عقب مداهمة على منازلهم، وتفتيشها، وتخريب محتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دوما جنوبي المدينة، وحاصرت منزل المواطن سامر محمد حسني، وطالبوا نجله أحمد، بتسليم نفسه.

كما أطلق الجنود قنبلةً تجاه المنزل، وحطّموا الباب الرئيسي، واعتدوا على سكان المنزل وأخضعوهم للتحقيق.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "دوابشة"، واعتقلت شابًا بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح.

في جنين، اقتحمت وحدات خاصة عدة بلدات جنوبي المدينة، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف من بينهم: الشقيقين محمود وكايد بسام نعيرات، يزن لؤي نعيرات.

في الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة، عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمالي المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية أسفرت عن إصابات بالاختناق.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، وخرّبت ممتلكاتهم، واعتدت عليهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عبد الكريم العجلوني وإيهاب برقان، من جبل جوهر في الخليل.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أحياء وشوارع المدينة، ما أدّى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد محمود سليمان فقها.

في رام الله، يواصل المستوطنون وقوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتهم على قرى وبلدات المدينة، وسط اشتباكات ومواجهات مسلحة.

وأفادت مصادر صحفية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا بلدة يرقا شرقي رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة 6 مواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول إصابة خطيرة في الصدر، وإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.

وأفاد المجلس القروي بالبلدة بأن المستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام تعود للمواطن نظام علي معطان، وحاولوا إحراق منزل رئيس مجلس قروي برقا السيد صايل كنعان.

كما حاول المستوطنون اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق.

ومنع المستوطنون وقوات الاحتلال وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان، فيما هاجم مستوطنون المواطنين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "الأقرع"، واعتقلت المُسن محمد رجب الأقرع.