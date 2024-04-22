اليوم الـ199 .. "ليلة عنيفة" تشهدها غزة والاحتلال يكثّف غاراته على شمال القطاع ومخيمات الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 199 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، بدعم أمريكي، وتصفيق "غربي"، مُرتكبًا أبشع الجرائم والفظائع ضد العائلات الآمنة في قطاع غزة، ومخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا، من بينهم أكثر من 10 آلاف طفل شهيد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن 82 شهيدًا و 110 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جرّاء مجازر الاحتلال الستة.

وأكدت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34151 شهيدًا و 77084 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في شمال القطاع، لا زالت مدفعيّة الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي عددًا من المنازل غربي ووسط بيت لاهيا شمال القطاع.

وذكر مصادر محلية، أن مدفعيّة الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تستهدف المناطق الغربية من البلدة وكذالك المناطق الشرقية، كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على وسط بلدة بيت حانون وكذالك على حي الزيتون وشارع زمو بالقرب من المدخل الشرقي للبلدة.

وتقدّمت دبابات الاحتلال الإسرائيلي من عدة محاور رئيسية في بيت حانون حيث وصلت إلى عيادة الوكالة وسط البلدة، في ظل تحليق المروحيات الحربية الإسرائيلية التي أطلقت النار تجاه مراكز الإيواء، كما تمكن عدد من المواطنين النزوح تجاه مخيم جباليا.

وأوضح أن المسيرات الإسرائيلية من نوع "كواد كابتر" تجوب سماء البلدة وتطلق النار تجاه المواطنين في أحد مراكز الأيواء غربي البلدة.

وواصلت مدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها تجاه منطقة قليبو ومحيط جامعة القدس المفتوحة شمال شرق بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الرشاشة تجاه المناطق الشرقية والغربية شمال قطاع غزة، كما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف محيط المقبرة الشرقية.

وفي المحافظة الوسطي، شن طيران الاحتلال غارة قرب محطة أبو حجير في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدف منزلاً لعائلة أبو زينة في "بلوك 1" بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، بإصابة 3 مواطنين نتيجة قصف طائرات الاحتلال لأرض زراعية مجاروة لمنازل المواطنين في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء والإصابات نتيجة استهداف طائرات الإحتلال لمجموعة من المواطنين بجوار مسجد أبو سليم في دير البلح.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني عدد من الشهداء والإصابات نتيجة استهداف طائرات الإحتلال منزلا لعائلة "أبو رويضة" في مخيم البريج، إضافة لعدد من الشهداء والإصابات نتيجة استهداف طائرات الإحتلال منزلاً لعائلة "أبو شاويش" ولا زال عدد من الشهداء تحت الانقاض، في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني، أن طواقمه انتشلت 7 جثث لشهداء من أماكن متفرقة بخانيونس خلال عملية البحث والانتشال بعد انسحاب قوات الاحتلال من المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم، غارة على تل الهوا جنوب مدينة غزة، وعلى شارع عشرة جنوب مدينة غزة.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية ومدفعية الاحتلال غاراتها على بيت حانون وتلة قليبو وبيت لاهيا شمالي القطاع، بالتزامن مع أطلاق الطائرات المروحية نيرانها في بيت لاهيا.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي بعد عصر اليوم، شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد المواطن صلاح أبو شربي بقصف الاحتلال منزلاً في شارع المنصورة داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال شهود عيانٍ إن قوات الاحتلال قصفت محيط الساحة ومقبرة المعمداني ومنطقة شارع الثلاثيني وعسقولة بمدينة غزة بقنابل دخانية.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق متفرقة من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة الصحابة في شارع الوحدة، ومنزلا يعود لعائلة السحار في منطقة الصفطاوي، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني بغزة إن طواقمه نقلت 4 إصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو رويضة" في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي القطاع.

التطورات الميدانية من صباح وظهر اليوم

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال غارةً قرب مركز لإيواء النازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 4 شهداء في قصف صهيوني استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في محيط برج أبو رويضة في بلوك "9" بمخيم البريج.

كما شنت طائرات الاحتلال غارةً على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة "الكرد" بدير البلح وسط القطاع.

وأُصيب 6 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي في محيط مقبرة السوارحة غرب الزوايدة بالنصيرات.

في شمال قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال غارة على بيت لاهيا شمال غزة.

التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، منزلًا لعائلة " أبو عسفة" في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة السوارحة جنوب غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال مسجد التقوى في مخيم البريج.

كما قصفت طائرات مسيرة صهيونية، فناء مدرسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع. بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية للمخيم.

وأفادت مصادر صحفية بأن الزوارق الحربية أطلقت قذائفها، شواطئ الزوايدة ودير البلح وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

في خان يونس، شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، إن "جثث بعض الشـهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خانيونس تبخرت وتحولت إلى رماد، ونطالب بتحقيق دولي بنوعية الأسلحة المستخدمة".

في شمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

في مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.