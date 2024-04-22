اليوم الـ199 .. شهداء وجرحى جراء الحرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 199 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، بدعم أمريكي، وتصفيق "غربي"، مُرتكبًا أبشع الجرائم والفظائع ضد العائلات الآمنة في قطاع غزة، ومخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا، من بينهم أكثر من 10 آلاف طفل شهيد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن 82 شهيدًا و 110 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جرّاء مجازر الاحتلال الستة.

وأكدت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34151 شهيدًا و 77084 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال غارةً قرب مركز لإيواء النازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 4 شهداء في قصف صهيوني استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في محيط برج أبو رويضة في بلوك "9" بمخيم البريج.

كما شنت طائرات الاحتلال غارةً على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة "الكرد" بدير البلح وسط القطاع.

وأُصيب 6 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي في محيط مقبرة السوارحة غرب الزوايدة بالنصيرات.

في شمال قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال غارة على بيت لاهيا شمال غزة.

التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، منزلًا لعائلة " أبو عسفة" في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة السوارحة جنوب غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال مسجد التقوى في مخيم البريج.

كما قصفت طائرات مسيرة صهيونية، فناء مدرسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع. بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية للمخيم.

وأفادت مصادر صحفية بأن الزوارق الحربية أطلقت قذائفها، شواطئ الزوايدة ودير البلح وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

في خان يونس، شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، إن "جثث بعض الشـهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خانيونس تبخرت وتحولت إلى رماد، ونطالب بتحقيق دولي بنوعية الأسلحة المستخدمة".

في شمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

في مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.