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إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس غربي القدس المحتلة

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انسحاب المنفذين بسلام..

محدث إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس غربي القدس المحتلة

22 ابريل 2024 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أُصيب 3 مستوطنين "إسرائيليين، صباح اليوم الإثنين، بعملية دهس، في موقعين مختلفين، غربي مدينة القدس المحتلة.

واعترفت إذاعة جيش الاحتلال، بإصابة 3 مستوطنين بجروح طفيفة جراء عملية دهسهم بسيارة، أثناء قيامهم بطقوس عيد الفصح.

وأشارت إلى أن المنفذين حاولا إطلاق النار، لكنهما لم ينجحا وانسحبا من المكان.

وقالت القناة 14 العبرية، إن 3 مستوطنين أصيبوا جراء عملية دهس في الحي الاستيطاني "روميما" غربي مدينة القدس، قرب المحطة المركزية للحافلات.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال عثرت على سلاح "كارلو" في أحد موقعي العملية، ولا تزال تلاحق المنفذين، دون الإفصاح عن خلفية العملية.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن منفّذي العملية في القدس كانوا مجهزين بفأس أيضًا.

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وذكرت القناة السابعة العبرية، أن طائرة مروحية تشارك في البحث عن منفذي الدهس غربي القدس المحتلة.

#القدس المحتلة #عملية دهس #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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