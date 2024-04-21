استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال على حاجز شمال الضفة

غزة - فلسطين أون لاين

استشهدت سيدة فلسطينية، الأحد، بالرصاص على حاجز عسكري شمالي الضفة، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها، وأغلق الحاجز العسكري بكلا الاتجاهين.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال عند حاجز الحمرا العسكري".

وأضافت أن "الاحتلال أطلق النار على مواطنة، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليها، وأغلق الحاجز العسكري بكلا الاتجاهين".

وذكرت أن "منال فازع صوافطة (40 عاماً) من مدينة طوباس (شمال) استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز الحمرا".

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.