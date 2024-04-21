مقتل ضابط "إسرائيلي" متأثرًا بإصابته في الهجوم على عرب العرامشة بالجليل

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد، متأثرا بإصابته في هجوم "حزب الله" اللبناني على عرب العرامشة بالجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي.

وحسب معطيات الجيش، قتل ضابط احتياط دور زيميل (27 عامًا)، وهو نائب قائد السرية في الكتيبة 8103، لواء عتصيوني (6)، متأثرًا بإصابته يوم الأربعاء الماضي في هجمات "حزب الله" على مواقع "إسرائيلية" في قرية عرب العرامشة الحدودية.

والأربعاء الماضي أطلق "حزب الله" صواريخ مضادة وطائرات مسيرة مفخخة، نجحت طائرتان منها على الأقل في اختراق الحدود، فأصابت مبنى المركز الجماهيري في قرية عرب العرامشة الحدودية، بينما أصاب أحد الصواريخ مركبة في المنطقة.

وقالت هيئة البث العبرية "كان"، إن الهجمات أسفرت عن إصابة 18 "إسرائيليًا"، قبل أن يعلن جيش الاحتلال أن 14 من المصابين هم جنود في قوات الاحتياط، مبينًا أن 6 من المصابين حالتهم خطيرة، أما بقية الإصابات فهي متوسطة وطفيفة.