الكشف عن اختفاء 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، عن اختفاء حوالي 2000 فلسطيني بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق متعددة في القطاع.

كما أوضح بصل، خلال تصريحات صحفية، أنه تم انتشال أكثر من 150 جثة لشهداء، وتسجيل حوالي 500 مفقود في مجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال. وأعرب عن قلقه إزاء مصير العديد من أبناء القطاع الذين اختفوا، مشيراً إلى عدم معرفة ما إذا كانوا معتقلين أو دُفنوا تحت الأرض.

فيما أكد أن العديد من الشهداء تعرضوا للتعرية قبل أن يقتلهم الاحتلال، وسجلت جثامينهم تحت بند "مجهول"، معبرًا عن القلق بشأن استخدام أسلحة جديدة لم تستخدم من قبل في تاريخ البشرية.

ونبه الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بشكل ممنهج ومدروس، حيث يقوم بجرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع.

دعا الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة المؤسسات الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة ومعرفة نوعية الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

يأتي ذلك بينما أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت 20 أبريل/نيسان، أنه تم انتشال جثامين 50 فلسطينياً قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

حيث قال الجهاز في بيان: "انتشلت طواقمنا في محافظة خان يونس اليوم 50 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار، كانت قد جمعتهم قوات الاحتلال ودفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي".

كما أضاف: "ما زالت طواقمنا مستمرة في عمليات البحث وانتشال جثامين باقي الشهداء خلال الأيام المقبلة؛ حيث ما زال هناك عدد كبير منهم".