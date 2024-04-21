"كمين قلقيلية".. القسام تبث مشاهد استهداف جنود الاحتلال في قرية النبي الياس

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- اليوم الأحد- مشاهد لكمين استهدف جنود الاحتلال في قرية النبي الياس قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، الذي جرى تنفيذه عبر عملية مركّبة في 7 أبريل/نيسان الجاري قرب قرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية شمالي، وأسفر عن إصابتين، إحداهما لمجندة "إسرائيلية".

وقالت كتائب القسام في الضفة الغربية، إن "المشاهد من عملية النبي إلياس المركبة التي نفذها مجاهدونا وأسفرت عن إصابتين إحداهما مجندة إسرائيلية".

وأظهرت المشاهد، مراحل تجهيز خطة التنفيذ والاستدراج والانسحاب، تلا ذلك مشاهد من 3 كاميرات، كانت الأولى من داخل المركبة المفخخة، والثانية خارجها، فيما كانت الثالثة مع منفذ الكمين، وأظهرت استهداف الحافلة ثم توقفها ومواصلة استهدافها مرة أخرى، ورافق ذلك نطق المنفذ الشهادتين.

كمين مركب نفذته كتـ.ائب القـسـ.ام في بلدة النبي إلياس بـ #قلقيلية في #الضفة_الغربية pic.twitter.com/fPutpX24GH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2024

كما أظهرت لقطات لاستهداف مركبة وحافلة "إسرائيليتين"، حيث توقفت الحافلة وسط مواصلة استهدافها بإطلاق النار، ثم انسحاب المنفذ واستدراج الجنود، وبعد عشر دقائق حضرت 4 قوات من جيش الاحتلال إضافة للإسعاف، وانسحابهم لحظة اكتشاف الكمين، أعقبها تفجير العبوة بالمكان.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن في هذا اليوم إصابة "إسرائيليين" اثنين في إطلاق نار استهدف حافلة في شارع 55 قرب قرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وسبقت هذه العملية بأيام عملية أخرى في قلقيلية أصيب فيها 4 أفراد من الشرطة "الإسرائيلية" في عملية دهس عند مدخل بلدة كوخاف يائير قرب بلدة الطيرة داخل الخط الأخضر، في حين أعلنت الشرطة أنها قتلت منفذ العملية.

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال بغزة منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن توثيق عملياتها في الضفة محدود، مما يجعل هذه المشاهد نوعية وغير معتادة.