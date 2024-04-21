النيابة "الإسرائيلية" توجه لائحة اتهام ومزاعم جديدة ضد شقيقة إسماعيل هنية

غزة - فلسطين أون لاين

قدّمت النيابة العامّة لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأحد، ضد صباح عبد السلام هنية (57 عامًا) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، نسبت إليها "التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض".

وتزعم نيابة الاحتلال في لائحة الاتهام، أن صباح هنية أرسلت عشرات الرسائل، بما في ذلك إلى شقيقها، رسائل واتساب تضمنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأعمال حماس التي حصلت في السابع من أكتوبر".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في اليوم التالي وبعد عدة أيام أيضًا، أرسلت المتهمة رسالة أخرى في مجموعات الواتساب التي هي عضو فيها: أي شخص يمكنه إرسال هذا الدعاء لجميع الأسماء الموجودة معكم له تأثير كبير في تدمير العدو، هذه الصلاة لمرة واحدة. اللهم فرّقهم وفرّق بينهم واجعل تدبيرهم بهدمهم وهدم بنيانهم وتغيير حالهم وقرب نهايتهم واقطع حياتهم وأشغلهم بجثثهم وخذهم ليأخذوا عزيزًا من يمكن... اللهم احصهم عدداً واقتلهم ولا تترك منهم أحداً يا الله، اللهم افعل في ذبحهم وأبعد عنا شرهم يا الله… وصلى الله على محمد وعلى أمّة محمد".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك)، فجر يوم الإثنين الموافق 1 نيسان/ أبريل 2024، صباح عبد السلام هنية، شقيقة إسماعيل هنية، بعد أن اقتحمت بقوات كبيرة منزلها في بلدة تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة "التواصل مع ناشطي حماس والتماثل مع التنظيم الإرهابي والتحريض على عمل إرهابي ضد إسرائيل".

وقالت قناة كان العبرية، إن "الشاباك والشرطة "الإسرائيلية" اعتقلوا صباح عبد السلام هنية (57 عاماً)، وهي من سكان النقب، بدعوى التواصل مع نشطاء في حركة حماس، وتأييدها للمقاومة.

وأوضحت القناة أن اعتقال هنية جاء في إطار عملية أطلق عليها اسم الشروق المبكّر، حيث داهمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال منزل السيدة صباح هنية، واقتادوها للتحقيق في الوحدة المركزية يمار في النقب.

يشار إلى أن لدى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، شقيقتان متزوجتان في تل السبع بالنقب، داخل فلسطين المحتلة، وتعيشان هناك منذ سنوات طويلة.