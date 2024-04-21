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وتطرح التساؤلات حول مصير المفقودين

حماس: المقابر الجماعية بغزة تؤكد حجم الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بدعمٍ أمريكي

21 ابريل 2024 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن اكتشاف المقبرة الجماعية الجديدة في مجمّع ناصر الطبي، تؤكّد من جديد حجم الجرائم والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال. وتطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب جيش الاحتلال الفاشي من مناطق في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن "المقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها في مجمّع ناصر الطبي، وتضم جثامين أكثر من خمسين شهيداً من مختلف الأعمار، والذين تم إعدامهم بدم بارد، ومواراتهم بالجرافات العسكرية تحت تراب باحات المجمّع، تُضاف إلى العديد من المقابر الجماعية التي تم العثور عليها".

وشدد على، أن الجرائم المروعة التي يقترفها هذا الجيش المجرم، وعمليات القتل بالجُملة للمدنيين العزل، من أطفال ونساء وشيوخ، في المستشفيات، ومراكز وخيام الإيواء والنزوح، والأحياء السكنية؛ ما كانت لتتواصَل، لولا الدعم السياسي والعسكري اللا محدود، والغطاء الذي تمنحه إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، لهذا الكيان الفاشي، والذي يمكِّنه من الاستمرار في حرب الإبادة ضد شعبنا لما يزيد على الستة أشهر.

والسبت، قال جهاز الدفاع المدني بغزة: "انتشلت طواقمنا في محافظة خان يونس اليوم 50 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار، كانت قد جمعتهم قوات الاحتلال ودفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي".

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية كانت تهدف إلى استعادة المحتجزين "الإسرائيليين" لدى حركة "حماس"، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.

 

#غزة #خانيونس

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