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خريشة لـ "فلسطين أون لاين": مواجهات عين شمس تؤكد أن مخيمات الضفة جزء من طوفان الأقصى

21 ابريل 2024 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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قال د. حسن خريشة  النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إن مخيم عين شمس شهد حربًا حقيقةً دارت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مما يؤكد مرة أخرى أن الضفة بمخيماتها هي جزء من معركة طوفان الأقصى، وأنها تشارك غزة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأوضح خريشة، في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، أنه بعد ارتقاء 14 شهيدًا في عين شمس، اندلعت مواجهات في مختلف الضفة المحتلة، وحدث تباعها كمين تفجير العلم الفلسطيني في وجه الاحتلال.

ونبه إلى،  إضراب في الضفة المحتلة تضامنًا مع عين شمس، إلى جانب كسر النمطية في عملية الإضراب، وتضمينه بمسيرات شعبية عارمة في شوارع الضفة المحتلة.

وعدّ هذه الإجراءات "تطور جدي" في التفاعل الشعبي إزاء العمل نصرة العمل المقاوم في الضفة المحتلة.

وشددّ خريشة على، أن الضفة ورغم كل الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت تطويعها وتطويقها منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى؛ إلّا أن الحقيقة بأن قواتها باتت مستنزفة في مخيمات الضفة، وجعلت المقاومة هذه القرى والمدن موضع اشتباك واسع ومفتوح مع قوات الاحتلال.

وختم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي: "اليوم يجب أن يستثمر هذا كله بقيادة سياسية وميدانية قادرة على توحيد الفعل المقاوم، وصولا لاندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة في كل مواقع التواجد الفلسطيني".
 

#الضفة #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي #طوفان الأقصى #عين شمس

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