الأب لويس لـ "فلسطين أون لاين": الأعياد اليهودية تتحول لجهنم على الشعب الفلسطيني

قال الأب يوحنا لويس رئيس الشببيبة المسيحية في الأراضي الفلسطينية، إنّ العصابات المتطرفة وما تسمى بجماعات "أمناء الهيكل"، تحوّل الأعياد اليهودية لجهنم على الشعب الفلسطيني.

وأضاف يوحنا في تصريحٍ خاص لـ "فلسطين أون لاين": "تتصور إسرائيل أن أعيادها يجب أن تترافق مع الدماء والتنكيل والتخريب بحق المسلمين والمسيحيين، في طقوس لا تمت للتوراة بصلة ولا يدعوهم إليها أساسا الإله".

وتابع: "لا العهد القديم ولا الجديد ينادي اليهود بتخريب الأقصى والقدس، والعمل على تدمير الممتلكات والهجوم على الأرواح، هذا فعل عصابات لا ترى وجود للآخر".

وشددّ يوحنا على، أنّ هذه الأعياد يتم توظيفها سياسيًا من دولة الاحتلال؛ لتحقيق مشروعها في السيطرة والسطو على الأراضي الفلسطينية وتهويد المقدسات وسلبها، والعمل على إنهاء الهوية العربية للشعب الفلسطيني.

وأشار يوحنا إلى، أن ّهذه "الجرائم تأتي في سياق صمت غربي مطبق تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، في ضوء أخضر لممارسة الجرائم وحرب الإبادة بحق شعبنا".

