فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأب لويس لـ "فلسطين أون لاين": الأعياد اليهودية تتحول لجهنم على الشعب الفلسطيني

الأب لويس لـ "فلسطين أون لاين": الأعياد اليهودية تتحول لجهنم على الشعب الفلسطيني

إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدًا بمجزرة مخيم نور شمس

في حوارٍ مطول.. إسماعيل هنية يتحدث عن "إدارة غزة" وعرقلة "إسرائيلية" وأمريكية للمفاوضات

الصحة بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر في غزة خلال 24 ساعة الماضية

لحظة انفجار عبوة ناسفة بـ "مستوطن" حاول إسقاط علم فلسطين

حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة من الضفة

اليوم الـ 198.. شهداء في "مجازر دامية" برفح وغارات متواصلة على قطاع غزة

بزعم "عملية مزدوجة".. شهيدان برصاص الاحتلال قرب الخليل

تحديات ما بعد اليوم التالي

غضب وحداد..

بالفيديو والصور إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدًا بمجزرة مخيم نور شمس

21 ابريل 2024 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
...
إضراب.jpg

شل الإضراب مناحي الحياة في محافظات الضفة الغربية، الأحد، تضامنا مع مدينة طولكرم ومخيم نور شمس الذي تعرّض لتوغّل عسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليي راح ضحيته  14 شهيدا فلسطينيا.

وجاء الإضراب استجابة لدعوات القوى والفصائل السياسية والنقابات ومؤسسات أهلية، تعبيرا عن الغضب و "حدادا على أرواح الشهداء".

وأغلقت المؤسسات الحكومية والأهلية والمتاجر أبوابها وتوقفت حركة النقل بين المحافظات الفلسطينية.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة العملية العسكرية في مخيم نور شمس بلغت "14 شهيدا منذ يوم الخميس".

وخلفت العملية دمارًا كبيرا في البيوت والشوارع والبنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وفق ما أكده للأناضول السبت رئيس لجنة الخدمات في المخيم فيصل سلامة.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعّد  جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

#الضفة #إضراب #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي #مجزرة نور شمس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة