إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدًا بمجزرة مخيم نور شمس

شل الإضراب مناحي الحياة في محافظات الضفة الغربية، الأحد، تضامنا مع مدينة طولكرم ومخيم نور شمس الذي تعرّض لتوغّل عسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليي راح ضحيته 14 شهيدا فلسطينيا.

وجاء الإضراب استجابة لدعوات القوى والفصائل السياسية والنقابات ومؤسسات أهلية، تعبيرا عن الغضب و "حدادا على أرواح الشهداء".

وأغلقت المؤسسات الحكومية والأهلية والمتاجر أبوابها وتوقفت حركة النقل بين المحافظات الفلسطينية.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة العملية العسكرية في مخيم نور شمس بلغت "14 شهيدا منذ يوم الخميس".

وخلفت العملية دمارًا كبيرا في البيوت والشوارع والبنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وفق ما أكده للأناضول السبت رئيس لجنة الخدمات في المخيم فيصل سلامة.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".