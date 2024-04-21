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"كمين العلم"..

بالفيديو لحظة انفجار عبوة ناسفة بـ "مستوطن" حاول إسقاط علم فلسطين

21 ابريل 2024 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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كمين العلم.jpg

أصيب مستوطن "إسرائيلي" صباح اليوم الأحد، بعد محاولته نزع علم فلسطين من أحد الأراضي الفلسطينية قرب مستوطنة "كوخاف هشاحار" المقامة على أراضي قرية المغير، شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن مستوطنًا أصيب بجراح "طفيفة" جراء انفجار عبوة كانت مزروعة في علم فلسطين حاول إنزاله قرب قرية المغير، شمال شرقي رام الله.

وأوضح موقع "واللا الإخباري" العبري أن مستوطنًا "إسرائيلي" حاول إنزال علم فلسطين قرب إحدى مستوطنات الضفة فانفجرت به عبوة ناسفة.

وقرية المغير، تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات عنيفة من المستوطنين الذي أحرقوا عشرات المنازل والسيارات، وأطلقوا النار على السكان، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة العشرات.

ويعيد هذا الحادث في قرية المغير، الأذهان إلى ما يُعرف بـ”كمين العلم”. وهو كمين نفذته ألوية الناصر صلاح الدين قرب حدود جنوب قطاع غزة في عام 2018.

ونشرت ألوية الناصر" آنذاك مقطع فيديو يحتوي على تسجيل مصور لكمين “العلم” الذي نفذته في 17 فبراير/ شباط 2018، وتسبب بإصابة 4 جنود إسرائيليين، بينهم إصابتان خطيرتان، بحسب الرواية الإسرائيلية الرسمية.

وأظهر الفيديو وجود 6 جنود "إسرائيليين" (يعتقد بأنهم من وحدة هندسة المتفجرات) قرب الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، نزع أحدهم العلم الذي ثبتته الأولوية على السياج، ووضعه في المنتصف بين زملائه، قبل أن ينفجر فيهم جميعا.

كما أظهر الفيديو عملية تفخيخ سارية العمل من قبل عناصر ألوية الناصر صلاح الدين بشكل متقن.
 

#الضفة #المستوطنين #كمين العلم #الاحتلال الإسرائيلي

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