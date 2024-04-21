شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، ونفذت اعتقالات وسط مواجهات واشتباكات في عدة محاور أوقعت حالات اختناق وإصابات بصفوف الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في قرية دوما، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين واقتادتهم إلى مركز تحقيق ميداني في القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صلاح الدين الخراز بعد اقتحام منزله بحي خلة العامود في مدينة نابلس.

واستهدف مقاومون آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع في قرية برقة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي الإرسال في مدينة البيرة، وداهمت عمارة سكنية، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا ونفذت مداهمات، واقتحمت القوات بلدة خربثا بني حارث، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الله ياسين المسالمة بعد اقتحام منزله في دورا جنوبي الخليل، كما اعتقلت القوات عميد زهير ابريغيث ابوعياش بعد مداهمة منزله في بيت أمر شمال والعبث بمحتويات المنزل، وداهمت القوات محلا في مدينة دورا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة داوود عساكرة من مدينة بيت لحم.

