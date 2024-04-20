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غزة.. انتشال جثامين متحللة لفلسطينيين قتلتهم "إسرائيل" بخان يونس

20 ابريل 2024 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

رُصد عمل طواقم الدفاع المدني في استخراج جثامين فلسطينيين مقطعة ومتحللة من بين أنقاض المنازل وعلى جانب الطرقات في مدينة خانيونس التي انسحب منها الجيش "الإسرائيلي" في 7 أبريل/ نسان الجاري.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة عثرت على العديد من الجثامين تحت أنقاض المنازل وفي الأزقة وعلى جانب الطرقات بعد 4 أشهر من التوغل الإسرائيلي في خانيونس.

وأوضحت الوكالة أنه بعد انسحاب الجيش، تعمل الطواقم الطبية على انتشال الجثامين ونقلها لمستشفيات قطاع غزة، حيث يتم دفنها في المقابر.

وبعد العثور على جثامين الفلسطينيين التي لم يعرف عددها بسبب انتشالها أشلاء مقطعة من بين ركام المنازل، قامت طواقم الدفاع المدني بأداء صلاة الجنازة عليهم في الطرقات.

وفي 7 أبريل الجاري، أعلن جيش الاحتلال انسحابه من خانيونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية كانت تهدف إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.

وأثرت العملية العسكرية "الإسرائيلية" في المدينة بشكل كبير، حيث خلفت دمارًا واسعًا في الطرق والمنازل والبنية التحتية.

#غزة #خانيونس

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