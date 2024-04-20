اليوم الـ 197.. انتشال جثامين متحللة بخان يونس وشهداء في غارات كثيفة على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، يومها الـ 197 على التوالي، تزامنًا مع ارتكاب قوات الاحتلال مجازر جديدة بحق العائلات والمدنيين في مختلف أنحاء القطاع المحاصر.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 37 شهيدًا و68 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الحرب "الإسرائيلية" المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 34,049 شهيدًا و76,901 إصابة؛ وفق آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة بالقطاع اليوم السبت.

يأتي ذلك فيما تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات انتشال الشهداء ومفقودين تحت الأنقاض جراء القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

أبرز الأحداث الميدانية

ومساءًا، أفادت مصادر طبية وإعلامية فلسطينية، اليوم السبت، بوقوع عدد من الشهداء والجرحى جراء غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال ومدفعيته على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إنّ 6 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر إثر قصف مسيرة إسرائيلية لمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتم تسجيل استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 30 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الدكتور معين ساعد وإصابة نجله بعد تعرض عيادته في مخيم البريج وسط قطاع غزة لقصف الاحتلال.

أما في خانيونس، ارتقى اثنين وإصابة 10 آخرين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي في خانيونس.

وفي رفح، قصف جيش الاحتلال محيط خربة العدس برفحز

كما جددت مدفعية قوات الاحتلال، قصفها على المناطق الغربية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشنّ الطيران الحربي لقوات الاحتلال، عدة غارات جوية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي استهدف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال غزة، واستهدفت جنوب حي الزيتون شرقي المدينة، ومناطق في مدينة غزة.

وقصف قوات الاحتلال مربعا سكنيا للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

انتشال جثامين متحللة في خانيونس

ورُصد عمل طواقم الدفاع المدني في استخراج جثامين فلسطينيين مقطعة ومتحللة من بين أنقاض المنازل وعلى جانب الطرقات في مدينة خانيونس التي انسحب منها الجيش "الإسرائيلي" في 7 أبريل/ نسان الجاري.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة عثرت على العديد من الجثامين تحت أنقاض المنازل وفي الأزقة وعلى جانب الطرقات بعد 4 أشهر من التوغل الإسرائيلي في خانيونس.

وأوضحت الوكالة أنه بعد انسحاب الجيش، تعمل الطواقم الطبية على انتشال الجثامين ونقلها لمستشفيات قطاع غزة، حيث يتم دفنها في المقابر.

وبعد العثور على جثامين الفلسطينيين التي لم يعرف عددها بسبب انتشالها أشلاء مقطعة من بين ركام المنازل، قامت طواقم الدفاع المدني بأداء صلاة الجنازة عليهم في الطرقات.

وفي 7 أبريل الجاري، أعلن جيش الاحتلال انسحابه من خانيونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية كانت تهدف إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.

وأثرت العملية العسكرية "الإسرائيلية" في المدينة بشكل كبير، حيث خلفت دمارًا واسعًا في الطرق والمنازل والبنية التحتية.